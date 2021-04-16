وزير الحكم المحلي يحضر عملية اختيار رئيس للمجلس التسييري لبلدية أجدابيا

وزير الحكم المحلي يُعين رئيساً للجنة التسييرية لأجدابيا

عقد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي اجتماعا مع أعضاء اللجنة التسييرية لبلدية أجدابيا، الخميس، بديوان الوزارة بهدف اختيار رئيس للجنة التسييرية بالبلدية لفترة وجيزة بعد انتهاء الولاية القانونية للأعضاء .

وتم خلال الاجتماع، التأكيد على الشروع في انتخابات البلدية على مستوى المدينة خلال الأشهر القليلة القادمة .

وشارك رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المكلف الصادق الحراري، ومدير إدارة البلديات والمحافظات صلاح فطح.

كما شارك أيضا أعضاء اللجنة التسييرية لبلدية أجدابيا في الاجتماع، وهم المبروك محمد نصر ، محمد اسماعيل علي، سالم عبدالحميد بلقاسم، امبارك عثمان محمد، نوارة معتوق الشريف.

وحضر الاجتماع، سعيد بوحلومة عبر وسائل الاتصال التقني وبالتالي يكون عدد الحضور للاجتماع 6 أعضاء وتعذر حضور أحد الأعضاء لأسباب قاهرة.

وتم خلال الاجتماع، اختيار رئيساً للجنة التسييرية لبلدية أجدابيا وذلك عبر التصويت المباشر بين الأعضاء، وامتنع عن التصويت امبارك عثمان محمد .

ووفقاً لعملية التصويت يصبح المبروك محمد نصر، رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا.