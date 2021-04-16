الدبيبة ونظيره الروسي يؤكدان على العمل لتعزيز العلاقات في مجالات الطاقة والنقل والزراعة

ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الخميس بالعاصمة الروسية موسكو والوفد المرافق له مباحثات مع رئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين، أكد فيها على دعم روسيا لاستقرار ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها.

الدبيبة أكد بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية، وطلب من الجانب الروسي الضغط على ما وصفها بـ”شركة فاغنر” في هذا الأمر.

وأكد الجانبان على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة.

وفي ملف مكافحة جائحة كورونا، اتفق الطرفان على ضرورة التعجيل بتوريد جرعات أخرى من لقاح فايروس كورونا “سبوتنيك-ڤي” لليبيا.

وفيما يخص عمل اللجنة الليبية الروسية المشتركة اتفق الجانبان على تسمية وزير النفط محمد عون كرئيس مشارك للجنة مع نظيره وزير الطاقة الروسي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية