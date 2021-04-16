“الحاسي”: سنؤسس حزباً وندخل الانتخابات من أجل إعمار ليبيا

أعلن عمر الحاسي رئيس وزراء ما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ» السابقة أنه سيعلن رسميا خلال أسبوعين عن حزبه الجديد “الإصلاح الوطني”.

وزعم “الحاسي” القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب في ليبيا، في حوار لصحيفة “عربي 21” القطري، إن حزبه سيكون “تقدميا جامعا لليبيين، ويحترم الاختلاف، ويدعم الاستقرار، ويؤمن بالمساواة، ويطمح للتطوير”.

واعتبر أن المشاركة في الانتخابات المرتقبة “واجبا وطنيا، لأجل تحقيق السلام، وإقامة العدل، وبدء الإعمار”، مدعيا: “مشاركتنا في هذه الانتخابات نراها واجبا وطنيا، لأجل تحقيق السلام، وإقامة العدل، وبدء الإعمار”.

وتابع الحاسي في حواره الذي رصدته “الساعة 24”: “واثقون أن النصر سيكون لتجربة الليبيين بوعيهم الجديد، ولن يكون الفوز مُقتصرا على نجاح فرد أو حزب”.

ودعا إلى “إبعاد مَن ارتكبوا الجرائم السياسية والاقتصادية، أو قاموا بانتهاكات ضد الإنسانية في ليبيا عن المشاركة في الانتخابات”، زاعما: “يجب ألّا يمر هؤلاء إلى الانتخابات مهما كانت وعودهم، وألّا نعتمد على الناس وحدهم في إبعاد تلك العناصر المُشوهة للمستقبل”.