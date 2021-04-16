المقري: دور حكومة الوحدة هو ترتيب البيت الليبي الداخلي

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

16 April, 2021

طالب الناشط والمحلل السياسي عبد الله ميلاد المقري، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدم تجاهل الاتفاق السياسي والقوات المسلحة الليبية وقرارات اللجنة العسكرية المشتركة.

وقال المقري، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “القوى الوطنية الليبية وحتى الفرقاء السياسيين استبشروا بحكومة الوحدة، لذلك يجب أن لا تحيد عن مسارها بالتفرد بالسلطة”، مشيرا إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة كان لها دور فعال في وقف القتال وتحقيق الهدنة من أجل تسهيل عمل السلطة الجديدة في طرد القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب والاستخبارات الأجنبية، وتوحيد المؤسسات العامة، وفك سلاح الميليشيات.

وأكد المقري، أن دور حكومة الوحدة هو ترتيب البيت الليبي الداخلي من أجل الاستعداد للانتخابات القادمة في موعدها، لافتا إلى ضرورة أن تلتزم حكومة الوحدة الوطنية بمهامها الأساسية وعدم التعدي على مهام المجلس الرئاسي المنوط به التعاطي مع الخارج بما يكفل وحدة وسيادة ليبيا.