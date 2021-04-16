«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل الخمس ومصراتة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية، الجمعة، على ساحل الخمس ومصراتة، تكون شرقية إلى جنوبية شرقية، اليوم وغدًا على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق، وتتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية جيدة إلى متوسطة على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر قليل اضطراب بشكل عام وخفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء قليلة السحب إلى مغطاة جزئيًا تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط زخات من المطر على ساحل مصراتة وسرت.

– الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة تصل الليلة إلى 25 عقدة على ساحل الخمس ومصراتة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.25 متر.

– البحر قليل الاضطراب بشكل عام، ويكون خفيف الموج هذه الليلة على ساحل سرت.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مْئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب انتشار الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط زخات من المطر على ساحل الجبل الخضر.

– الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بوجه عام تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على ساحل الخليج سرعتها بين 10 و20 عقدة على ساحل الخليج بينما تتراوح بين 10 و30 عقدة على باقي الساحل، تصل يوم الغدإلى 35 عقدة على ساحل شحات.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويصل إلى2.50 متر على ساحل شحات.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مْئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب انتشار الأثربة.

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