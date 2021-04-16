وزير الصحة يحث على ضرورة تفعيل غرفة الطوارئ التي تربط جميع مستشفيات المنطقة الشرقية

ليبيا – عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي أمس الخميس بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية اجتماعًا ضم كلًا من إسماعيل العيضة رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية، ومكتب التفتيش والمتابعة، ومكتب العلاقات، ورئيس غرفة الطوارئ، وعدة جهات تابعة للوزارة.

الزناتي اطلع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على سير العمل بديوان المنطقة الشرقية، ومدى التزامهم بمتابعة العمل داخل المستشفيات والخدمات الصحية بالمناطق بشكل دوري.

وحث الوزير أعضاء الديوان على ضرورة تفعيل غرفة الطوارئ التي بدورها تربط كل مستشفيات المنطقة الشرقية، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من تفعيلها وربطها في أقرب وقت ممكن، حتى تكون كل المستشفيات بليبيا مرتبطة بغرفة الطوارئ، وتكون على استعداد دائم 24 ساعة.

من جانب آخر، طالب وزير الصحة أعضاء ديوان وزارة الصحة في المنطقة الشرقية بضرورة تضافر الجهود لوصول اللقاح لكل مواطن، وضمان نجاح حملة التطعيمات، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وإدارة التطعيمات بالمركز وجهاز الإمداد الطبي، ومتابعة الحملة وضمان انسيابية التطعيم.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الصحة إلى أن غرفة الطوارئ في ديوان المنطقة الشرقية ستكون مرتبطة بغرفة الطوارئ المركزية بإدارة الطواري الصحية بوزارة الصحة في طرابلس.