الدبيبة لـ وزير الدفاع الروسي: نعرب عن إمتناننا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعمه للشعب الليبي

ليبيا – أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن بلاده تتوقع فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا وتعول على دعمها.

الدبيبة وفي تصريح له وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة قال: “نحن نعلم أن روسيا الاتحادية دعمت الشعب الليبي تاريخيًا، وتربطنا علاقات ودية وثيقة للغاية واحترام متبادل. نريد إعطاء دفعة جديدة لتعاوننا وبناء جسور جديدة للعلاقات بين بلدينا”.

وتابع قائلًا أنه يتوقع في ليبيا خلق مناخ اقتصادي جديد تكون فيه روسيا حاضرة كشريك وداعم اقتصادي قوي لليبيا.

بدوره، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو: إن جهود روسيا ساعدت في تحقيق تسوية سياسية في ليبيا ووقف الأعمال العدائية، وتتوقع موسكو استئناف التفاعل على نطاق واسع بين الإدارات العسكرية في البلدين.

ووفقًا لشويغو، فإن العلاقات بين روسيا وليبيا لها تاريخ طويل، وقال: “أعتبر زيارتك لموسكو الخطوة الأولى نحو استعادة التفاعل الشامل بين الإدارات العسكرية في البلدين”.

الدبيبة أعرب عن عميق امتنانه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعمه للشعب الليبي، خاصة في المراحل الأولى والأصعب من الصراع المسلح في بلاده.