نقابة هيئة التدريس بجامعة بنغازي تحذر من تخفيض المرتبات

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

16 April, 2021

وجه نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي مسعد عبدالسلام رسالة عبر تسجيل مصور نشره في صفحة النقابة على موقع فيسبوك إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية و رئيس المجلس الرئاسي و رئيس مجلس النواب، أبدى فيها تحفظ النقابة على معلومات قال إنها ليست رسمية تشير الى صرف مرتبات شهري مارس وابريل في حدها الأساسي دون الإضافي.

وقال مسعد، إن أعضاء هيئة التدريس بالمنطقة الغربية يتقاضون منذ عام راتبهم الأساسي دون علاوة تدريس محذرا ان النقابة في جامعة بنغازي ستتخذ موقفا مضادا للقرار في حال تطبيقه على أعضائها.

وقال مسعد إن النقابة كانت خلال السنوات الماضية تقبل بتسديد الرواتب دون مكافآت التعاون و الإشراف على الامتحان ورسائل الماجستير ومقابل اجازة التفرغ العلمي وغيرها، وذلك تقديرا للموقف المالي للحكومة المؤقتة التي لم تكن لديها موارد، واضاف ان اعضاء هيئة التدريس تأملوا أن تدفع مستحقاتهم مع استلام حكومة الوحدة الوطنية ووصل الطموح الى تعديل المرتبات وفق القانون رقم 4 والقرار 126، وقال إن أعضاء هيئة التدريس ستكون لهم ردة فعل لان اي تخفيض للمرتبات غير مقنع بما فيه حجة مكافحة الفساد وتقنين المصروفات وأن البلاد لا تعاني ضائقة مالية اضافة الى سير الدراسة لم يتوقف في جامعة بنغازي حتى مع جائحة كورونا، وقال أن النقابة تتمنى أن لا تتخذ حكومة الوحدة الوطنية اي إجراء يؤدي إلى تخفيض مرتبات أعضاء هيئة التدريس.

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