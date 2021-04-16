مسؤول تركي: ليبيا فرصة مهمة لشركاتنا وبها ثروات باطنية غير البترول

قال رئيس “مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية” التركي نائل أولباك، إن قدوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لتركيا مع وفد ضم عدداً كبيراً من الوزراء والمسؤولين يُظهر مدى الأهمية التي يوليها رئيس الحكومة الليبية للعلاقات مع أنقرة، على حد قوله.

وأضاف أولباك، في حوار مع وكالة أنباء “الأناضول”، رصدته “الساعة 24″، أنه سيتم توقيع بروتوكولات لتأسيس محطة لتوليد الكهرباء في ليبيا، وأخرى في مجال الصحة، وفق ادعائه.

وادعى المسؤول التركي أن ما وصفه بالدعم “الكبير الذي قدمته تركيا لليبيا والتقارب بين البلدين بدأ ينعكس أيضاً على العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة”.

وأشار أولباك إلى أن تصريحات الدبيبة عقب لقائه الرئيس رجب طيب أردوغان كانت مُبشّرة بالنسبة إلى عالم الأعمال التركي، وأن لقاء الطاولة المستديرة الذي أجراه الدبيبة مع رجال الأعمال الأتراك كان مثمراً للغاية، على حد قوله.

ووصف “الدبيبة” بأنه يتعامل مع الأحداث ببراغماتية أكثر، وتابع: “لدينا مشاريع لم تتم بقطاع المقاولات في ليبيا، وهناك بعض المشكلات المتعلقة بخطابات الضمان بخصوص تلك المشاريع، وقامت الشركات التركية خلال الاجتماع بعرض مشكلاتها ومقترحاتها ومطالبها على الدبيبة الذي أجاب على كل الأسئلة والمقترحات، كما أعطى الكلمة للوزراء المرافقين له، وكان ذلك مهماً جداً بالنسبة إلى شركاتنا”.

وزعم أولباك أن الدبيبة وعد بالتحرك بسرعة بخصوص رفع تأشيرة الدخول وتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين تركيا وليبيا، وأنه سيتم عقد اجتماع طاولة مستديرة على مستوى القطاعات شبيه بالاجتماع الأخير، بعد عيد الفطر.

وتابع المسؤول التركي: “توجد فرص كبيرة للشركات التركية في قطاع الطاقة في ليبيا، نظراً إلى الحاجة الليبية الكبيرة في هذا القطاع، فضلا عن حاجتها إلى معامل لتكرير البترول، مع احتمال وجود ثروات باطنية أخرى غير البترول”.