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مباحثاتٌ “مصرية- مغربية” حول تطورات التسوية السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة؛ تطورات التسوية السياسية للملف الليبي.

وتناولت المباحثات “المصرية- المغربية” التي جرت بين الوزيريْن، افتراضيًا، مستجدات الملفات الإقليمية، واتفق الجانبان على تكثيف التواصل بهدف دعم التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا، على نحو يضمن استعادة أمنها واستقرارها، والتأكيد على ضرورة إعلاء الحلول السلمية للقضايا العربية.

من جهة ثانية، أطلع “شكري”، نظيره المغربي، على مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، معربًا عن تقديره لدور الرباط الداعم لمصر في هذا الملف، إضافةً إلى الاتفاق على التنسيق والعمل على تعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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