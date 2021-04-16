دي مايو: الدبيبة أمام مهمة صعبة لتوحيد ليبيا

يستقبل وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في روما يوم 22 نيسان/أبريل الجاري.

وقال دي مايو، في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا)، أنه يجب الدفع من الجانب الأمريكي من أجل تحقيق هدف انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. وأردف قائلا “رئيس الدبلوماسية الإيطالية رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يعمل على توحيد ليبيا، إنها مهمة صعبة، ولكن يمكنه أن ينجح فيها، ونحن نعمل مع فرنسا وأوروبا لتسهيل ذلك”.

كما رأى دي مايو، أن الاتفاقية الموقعة بين طرابلس وأنقرة بشأن ترسيم الحدود البحرية الليبية-التركية المشتركة هي “تفاهم ثنائي” بين الجانبين.

وبشأن تدفقات المهاجرين، قال دي مايو إن “أفضل نظام هو تعزيز مراقبة الحدود الجنوبية لليبيا”، مضيفًا بهذا الصدد أن “شركة ليوناردو الايطالية، من بين آخرين، تقدم منذ بعض الوقت أدوات تساعد في هذه المهمة”.