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“الدبيبة وبوتين” يتوافقان على تطوير العلاقات “الليبية- الروسية”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هاتف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، باحثًا معه الوضع في ليبيا.

وأفاد بيان للكرملين أن “بوتين” رحّب بتشكيل الحكومة الحالية المسؤولة عن إجراء الانتخابات، نهاية العام الجاري.

وأكد “بوتين” استعداد بلاده لمواصلة دعم العملية السياسية في ليبيا؛ من أجل ضمان الأمن والاستقرار ، وتعزيز سيادة ليبيا ووحدتها، وتوفير تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى توافق “بوتين والدبيبة” على تطوير العلاقات الثنائية، وشكر “الدبيبة”، روسيا، على تقديمها لقاحات مضادة لفيروس “كورونا” لليبيا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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