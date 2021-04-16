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آمر منطقة «أوباري_ غات» يتفقد المرافق الحيوية والعسكرية في المدينتين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بعد استلام مهامه، تفقد آمر منطقة «أوباري- غات» العسكرية عميد جماعة مسعود  أغلب المناطق للتوقف على احتياجاتها.

وقام آمر المنطقة، بجولة تفقدية على المكاتب العسكرية والمرافق الحيوية في نطاق المدينتين، كما تفقد الكتيبة 173 و197 و193 مشاة، فضلا عن تفقده لمحطة أوباري الغازية ومستشفى أوباري العام ومديرية أمن المدينة، حيث اسمتع خلال جولته إلى ملاحظات العسكريين والمدنيين.

كما زار آمر منطقة «أوباري- غات»، مطار أوباري، والتقي بمدير المطار المسؤولين، مؤكدا انه وقف على عدة ملاحظات تتعلق بالأزمات والمشاكل التي تعاني منها المرافق المشاكل وتحتاج إلى مزيد من الدعم.

وأوضح آمر المنطقة، في تصريحات صحفية، إنه سينقل كل هذه المشاكل إلى القائد العام للقوات المسلحة، من أجل تجاوز العراقيل والوصول إلى مرحلة الاستقرار.

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آمر منطقة «أوباري_ غات» العسكرية المدينتين المرافق الحيوية تفقد

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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