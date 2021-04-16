وزير الدفاع الروسي لـ«الدبيبة»: نتوقع استئناف التعاون العسكري على نطاق واسع

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، إن بلاده تتوقع «استئناف التعاون العسكري» مع ليبيا على «نطاق واسع»، منبهًا إلى أن «جهود موسكو ساعدت في تحقيق تسوية سياسية ووقف الأعمال العدائية» في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء شويغو في موسكو، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي وصل إلى روسيا، أمس الخميس، في زيارة رسمية، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

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واعتبر شويغو زيارة الدبيبة إلى موسكو «الخطوة الأولى نحو استعادة التعاون الكامل بين الإدارات العسكرية في البلدين»، معربًا عن ثقته في أن «مفاوضات اليوم ستعطي دفعة جادة لتنمية التعاون متبادل المنفعة» بين الجانبين.

وقال: «إنني على ثقة من أن الشعب الليبي، الصديق لروسيا، سيتغلب على الأزمة التي طال أمدها، والتي نشأت نتيجة للتدخل الخارجي الجسيم»، لافتًا إلى بذل بلاده «جهودًا جادة» لتسوية سياسية للأزمة في ليبيا، معتبرًا أن «وقف الأعمال العدائية الذي تم تنفيذه بنجاح جاء كجزء من مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».

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