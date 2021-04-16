وزير الدفاع الروسي: نرغب في استئناف التعاون العسكري مع ليبيا على نطاق واسع

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن بلاده ترغب في استئناف التعاون العسكري مع ليبيا على نطاق واسع.

وأضاف وزير الدفاع الروسي، خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن جهود روسيا ساعدت في تحقيق تسوية سياسية في ليبيا ووقف الأعمال العدائية.

وبحسب ما نقلته وزارة الدفاع الروسية، فإن شويغو قال إن الشعب الليبي سيتغلب على الأزمة طويلة الأمد التي نشأت نتيجة التدخل الخارجي الجسيم.

ولفت إلى أنه منذ بداية الصراع بذلت موسكو جهودًا جادة لتسويته سياسيا، على حد تعبيره.

وشدد وزير الدفاع الروسي، إن زيارة الدبيبة لموسكو تعتبر خطوة نحو استعادة ما سماه التفاعل الشامل بين الإدارات العسكرية في روسيا وليبيا، وستعطي دفعة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين.

من جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن ليبيا تتوقع فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا في إطار الاحترام المتبادل، وخلق مناخ اقتصادي جديد حيث ستكون روسيا حاضرة كشريك، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.