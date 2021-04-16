مختبر بنغازي يعلن استمرار العمل في رمضان باليوم الكامل وتوفر مواد التشغيل بنسبة ‎%‎75

أعرب رئيس قسم المختبر المركزي ومصرف الدم الدكتور خالد القذافي، آلية عملنا في الشهر الكريم بالمختبر لم تتغير ملتزمين بالدوام خلال 24ساعة، عبارة عن تغيير فرق التوقيت زيادة الساعة عن الدوام السابق أصبح الآن من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساء ومن الساعة الثالثة مساء حتى الساعة التاسعة ليلاً ومن التاسعة ليلاً حتى الساعة التاسعة صباحاً بالتناوب وبجدول منظم بالتساوي بين جميع العاملين المتواجدين بالمختبر و بدون إجازات “.

وأضاف القذافي في بيان: “استعملنا نظام اليوم الكامل في جدول المناوبة بالمختبر بحيث نقلل الحضور و كثرة العدد ، ولكي نتمكن من فتح أبوابنا لجميع المرضى طوال الوقت، وحالياً لدينا خمس مختبرات تابعة للمختبر المركزي مصرف الدم تعمل بشكل دوري على مدار 24 ساعة، نسعى خلال هذه الفترة لرفع مستوى الأداء للعاملين بالمختبر وتوفير أفضل خدمات للمرضى، أما عن مواد التشغيل بفضل الله ماتزال متوفرة ومستقر بنسبة 75% وبعون الله الفترة القادمة ستصلنا كمية شحنة لابأس بها لإستمرار التشغيل ، تواصلنا مع الإدارة لتوفير الإحتياجات بشكل عاجل ولكن تشكيل الحكومة وتسليم الحكومة أخرى قام بتعطيل بعض الإجراءات ، والحمدلله سوف يبدء جهاز الإمداد الطبي خلال الفترة القادمة بالإمداد ما يلزم، وكذلك دعم وزارة الصحة بالإضافة إلى إتفاق مدير عام مركز بنغازي الطبي تواصل مع شركات توريد لتوفير إحتياجات المختبر بعون الله سيكون القادم أفضل 2021م.”

وعن عمل معمل تحاليل كوفيد 19، أكد القذافي: “نستقبل الحالات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءاً ، وينظم العمل خلال فترتين لتحليل العينات، و نحن لم نقفل أبوابنا منذ افتتاح المركز الطبي فلن نقفل أبوابنا في شهر رمضان المبارك ”

وختم القذافي شاكراً ” أتوجه بالشكر إلى مكتب الإعلام مركز بنغازي الطبي لتواصله بشكل دوري معنا ومواكبة كل ما يحدث بالمختبر المركزي ومصرف الدم ؛ كما أتقدم بالشكر للعاملين بالمختبر على حرصهم وتفانيهم في العمل ، نحن نعمل بالإمكانيات المتاحة وبعون الله سيكون هناك مشغلات حديثة لم تكن متواجدة في السابق ، كم اننا نعمل بالتعاقد مع مختبرات خارج ليبيا لرفع من كفاءة المختبر ، نشكر كل من يقدم لنا الدعم ولو بالكلمة الطيبة”.