المستشار عقيله صالح يتسلم التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية

القبة 16 أبريل 2021 (وال) -قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأستاذ “عبدالسلام الحاسي”، يوم أمس الخميس، بزيارة إلى رئيس مجلس النواب بمدينة القبة، المستشار “عقيلة صالح”.

حيث سلم السيد رئيس الهيئة التقرير السنوي للهيئة لسنة 2019م، إلى السيد رئيس مجلس النواب.

وأكد السيد رئيس الهيئة، بأن التقرير هو ثمرة جهد جنود مجهولون بالهيئة، بذلوا الجهد والوقت لإنجاز هذا العمل، بالرغم من الصعوبات التي واجهت الهيئة خلال إنجاز هذا التقرير.

وثمن السيد رئيس مجلس النواب، جهود رئاسة الهيئة وأعضائها، شاكرا لهم عملهم على هذا التقرير، متمنيا لهم التوفيق.( وال _ القبة ) س خ

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