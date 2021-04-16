وزير العمل يشدد على ضرورة تشغيل شباب المناطق المحيطة بالمنشآت النفطية

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية «علي العابد الرضا» مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط «مصطفى صنع الله».

وناقش الاجتماع الذي عقد أمس الخميس بديوان الوزارة، عددا من المواضيع المهمة المتعلقة بتأهيل وتدريب الشباب الباحثين عن عمل في قطاع النفط، عبر خطة الوزارة لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للخريجين الباحثين عن العمل، كما تم الاتفاق على تفعيل وتجديد الشراكات والاتفاقيات ما بين الجانبين.

وتمت مناقشة ملف التفتيش العمالي وتفعيله وآلية استجلاب العمالة في ما يخص قطاع النفط ٬ حيث شدد الوزير علي العابد على ضرورة أن تبدأ الشركات النفطية العمل من مقراتها بالجنوب الليبي بما يسهم في التنمية المكانية وتشغيل الشباب في تلك المناطق والمناطق الأخرى المحيطة بالمنشآت النفطية .

وتطرق العابد إلى ضرورة إيجاد حلول لإرسال شحنات الوقود لكامل مدن وقرى الجنوب الليبي .

من جانبه أثنى صنع الله على اللقاء الذي وصفه بالمثمر، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط ستبدأ العمل وفق ما تم الاتفاق عليه في القريب العاجل، ومنوها إلى استعداد المؤسسة لمد الجنوب بقوافل من شحنات الوقود والغاز.