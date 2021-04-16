مفوض شؤون اللاجئين يعلن موافقة إيطاليا على استئناف الممرات الإنسانية من ليبيا

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الجمعة، إنه تلقى «تأكيدات من الحكومة الإيطالية بشأن استئناف الممرات الإنسانية، لا من ليبيا وحسب، بل من دول أخرى أيضًا»، مشيرا كذلك إلى أن «إيطاليا وافقت على إدارة نقل المهاجرين منها إلى جانب منظمات غير حكومية كبيرة».

وشدد غراندي خلال مؤتمر صحفي بمناسبة زيارته إلى روما نقلته وكالة الإنباء الإيطالية «آكي»، على «أهمية الممرات الإنسانية لإدارة تدفقات الهجرة عبر الأراضي الإيطالية وفي بلدان أوروبا».

وأشار المفوض الأممي، إلى أن «إيطاليا والمفوضية، تتابعان القضية الليبية باهتمام وقلق قبل كل شيء»، لافتا إلى أنه «خلال الاجتماعات مع كبار ممثلي المؤسسات الإيطالية، تمت الإشارة إلى الحاجة لضمان وجود أكثر استقرارًا وانتظامًا للأمم المتحدة في ليبيا».

– مفوض شؤون اللاجئين يجدد الدعوة لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا

وأوضح غراندي أن هذا الحضور «لأسباب إدارية أحيانا، للأمن، وفي بعض الأحيان للضغط السياسي»، إلا أنه «كان غير مستقر بعض الشيء دائمًا»، لهذا «طلبت من الحكومة الإيطالية مساعدتنا بالتوسط لدى السلطات الليبية الجديدة، والتي آمل أن تكون منفتحة على الحوار»، بحيث «يصبح هذا الوجود الأممي أكثر جوهرية».

وجدد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين خلال المؤتمر الصحفي الدعوة إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، ورأى أن من الضروري «الاستمرار بالعمل في ليبيا حتى يتم إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين بشكل تدريجي»، خاصة تلك التي «يتم الإبلاغ فيها عن أعمال عنف وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان».

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