النقابة الوطنية للصحفيين ترفض إصدار قرار حكومي لمدونة السلوك وأخلاقيات العمل الصحفي

أخبار ليبيا24

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، الجمعة، رفضها القاطع لما “يطمح إليه رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، من اعتماد أو إصدار قرار حكومي لمشروع مدونة السلوك والأخلاقيات”.

وقالت النقابة، في بيان اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24، “إن ذلك يعد تضييقا على الصحفيين والإعلاميين الليبيين، ويشكل في حال حدوثه خرقا لحرية التعبير المكفول بالمواثيق والمعاهدات الدولية”.

وطالبت النقابة، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، بأن “يتم التعامل مع الوثيقة الوطنية حول مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة بشكل مهني استرشادي أدبي، ويتم الرجوع إليها في حال وجدت أي مخالفات فنية أو تحريرية دون إكسابها أي صبغة قانونية أو جبرية”.

وقالت النقابة إنها تابعت قرار رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، بخصوص تشكيل لجنة مهمتها صياغة مدونة للسلوك وأخلاقيات المهنة داخل ليبيا.

وأكدت النقابة، أن “المؤسسة الليبية للإعلام مؤسسة حكومية، تشرف على عدد من القنوات والمؤسسات الإعلامية، تضم شريحة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين الليبيين، مما يجعل النقابة تهتم بأي قرار أو إجراء يمس هذه الشريحة المهنية”.

ووصفت النقابة خطوة المؤسسة الليبية للإعلام، بإصدار مدونة السلوك وأخلاقيات مهنة الإعلام الليبي بـ “الهامة”، مما ستساهم في المضي قدما نحو إعلام هادف وفعال يرفض التحريض والعنف ويحترم ضوابط الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد ويعزز من وحدة التراب الليبي.