موظفو “قناة ليبيا الرياضية” يطالبون الدبيبة بإقالة “بعيو” من منصبه

طالب موظفو قناة ليبيا الرياضية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بإعفاء محمد بعيو من مهام رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، لما سموه “صدمتهم جراء ممارسات تحت مظلة الشبكة التي تم تأسيسها مؤخرا وهو ما يعد سلبا لاختصاصات القناة” وفق قولهم.

أضافوا في بيان، أن بعيو: “شدد على عدم التعامل مع مؤسسات الدولة وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، وهو الموقوف من قبلهما، مما سبب إرباكا في التعامل مع هاتين المؤسستين” وفق قولهم.

وأشاروا إلى أن بعيو وقع عقد نقل الدوري الليبي بمبلغ 4 ملايين دينار دون الرجوع للقناة كجهة اختصاص، إلى جانب استغلاله مرافق المؤسسة في معارك شخصية، ومساعيه للسيطرة على الإعلام الليبي، على حد تعبيرهم.