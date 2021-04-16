الدبيبة يجري محادثات في موسكو مع وزير الدفاع الروسي

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أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، محادثات في موسكو اليوم الجمعة مع وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويغو.

وأعرب وزير الدفاع الروسي، في بيان لوزارة الدفاع، عن أن موسكو تأمل في استئناف التفاعل الشامل بين الإدارات العسكرية في البلدين، لافتًا إلى أن جهود روسيا ساعدت في التوصل إلى حل سياسي وإنهاء الأعمال القتالية في ليبيا.

وقال شويغو،” إن العلاقات بين روسيا وليبيا لها تاريخ كبير وأنا اعتبر زيارتك لموسكو الخطوة الأولى لإعادة التفاعل الشامل بين الإدارات العسكرية في البلدين”.

ونقلت الدفاع الروسية، عن الدبيبة قوله، “إن ليبيا تأمل في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع روسيا. نحن نعلم أن الاتحاد الروسي قد دعم الشعب الليبي تاريخيا، ونحن مرتبطين بعلاقات ودية للغاية واحترام متبادل”.