ليبيا الان

المستشار صالح يستلم تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2019

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

استلم رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية للعام 2019.

وبحسب بيان المجلس، اليوم الجمعة، تم ذلك من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالسلام الحاسي، خلال لقائه المستشار صالح في مدينة القبة.

وقام رئيس الهيئة بتقديم نبذة لرئيس مجلس النواب حول أهم ما يحتويه التقرير من ملاحظات.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على أهمية دور الأجهزة الرقابية في متابعة ومراقبة مؤسسات الدولة، مقدماً شكره لهيئة الرقابية الإدارية على ما بذلوه من جهد لإنجاز هذا التقرير.

الوسوم

مجلس النواب هيئة الرقابة الإدارية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك