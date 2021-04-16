المستشار صالح يستلم تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2019

أخبار ليبيا 24

استلم رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية للعام 2019.

وبحسب بيان المجلس، اليوم الجمعة، تم ذلك من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالسلام الحاسي، خلال لقائه المستشار صالح في مدينة القبة.

وقام رئيس الهيئة بتقديم نبذة لرئيس مجلس النواب حول أهم ما يحتويه التقرير من ملاحظات.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على أهمية دور الأجهزة الرقابية في متابعة ومراقبة مؤسسات الدولة، مقدماً شكره لهيئة الرقابية الإدارية على ما بذلوه من جهد لإنجاز هذا التقرير.