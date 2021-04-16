اللافي يبحث مع ممثل مشروع الأمم المتحدة الإنمائي سبل دعم المصالحة الوطنية

ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أمس الخميس ممثل مشروع الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو، لبحث برنامج العمل الذي يعتزم المشروع القيام به بالتنسيق مع السلطات الليبية، والمتمثل في دعم المصالحة الوطنية من خلال توفير الخطط، والخبراء، وورش العمل.

اللقاء أكد بحسب المكتب الإعلامي لنائب رئيس المجلس الرئاسي أن المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، ستكون منفتحة على كافة التجارب التي مر بها العالم بعد الحروب والأزمات، وسيكون هناك نموذج ليبي للمصالحة أسوة بالنماذج المعروفة عَالميًّا، وأن ليبيا لديها تركيبة اجتماعية تميل للمصالحة.

بدوره، قال اللافي: ونحن على يقين أن الضامن الحقيقي للسلام هو التنمية، وبعث مشاريع اقتصادية ضخمة في أرجاء البلاد كافة.

من جانبه، أكد ممثل مشروع الأمم المتحدة الإنمائي أن التنسيق جاري مع عدد من شركاء ليبيا لتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات، وفي هذا الإطار ستكون هناك لقاءات أكبر مع مختلف الأطراف المحلية والدولية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية