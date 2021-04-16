ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ أجدابيا |

16 April, 2021

بلغ سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء بمدينة أجدابيا ،إلى 40 دينار في ظل الطلب عليها خلال شهر رمضان ،وفق ما اكده مراسل بوابة افريقيا الاخبارية.

وكان رئيس مستودع غاز طبرق عمر بوزريقة ،كشف أنه لا توجد أزمة في غاز الطاهي، والزحام الحالي كان بسبب نقص في سيارات الغاز المسال .

وأوضح بوزريقة ،أنه حدثت بعض الظروف في سيارات نقل الغاز المسال وهو ما تسبب في نقص الإنتاج الأيام الماضية ،مشيرا أنه إلى الآن يصلنا الغاز المسال بصفة يومية من مستودع رأس المنقار إلى 6 سيارات، كل سيارة تنتج حوالي 1600 أسطوانة .

بوزريقة أوضح أن الشركة تقوم بتوزيع خارجي وداخلي، الخارجي من التميمي إلى الأبرق بالإضافة إلى بئر الأشهب وأمساعد، والداخلي من كمبوت شرقًا وإلى عين الغزالة غربًا والعمل مستمر وبصفة يومية.