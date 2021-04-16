وزير الحكم المحلي: الحرس البلدي خط الدفاع الأمامي لحماية المواطن وأمنه الغذائي

بحث وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مع مدراء الفروع وشؤون المراكز بجهاز الحرس البلدي في المنطقة الجنوبية آلية توفير الدعم للجهاز خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة مساء أمس الخميس، سبل تطوير عمل جهاز الحرس البلدي من خلال تفعيل جميع فروعه.

وأكد التومي على ضرورة العمل المشترك بين الجهاز والمجالس البلدية واتخاذ كافة الإجراءات حسب القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها.

وتعهد الوزير بالنظر في احتياجات الإدارات والفروع وتوفيرها حسب الإمكانيات المتاحة التي تتطلبها طبيعة عمل الجهاز في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا.

وفي ختام الاجتماع، أثنى الوزير على كافة الجهود المبذولة من قبل إدارات الفروع وأفراد الدوريات والمراكز التابعة للجهاز بالمنطقة الجنوبية.

وأضاف التومي أن جهاز الحرس البلدي يعد من أهم الأجهزة الخدمية، والأداة الضبطية الأبرز التي يعول عليها لضبط القانون وخط الدفاع الأمامي لحماية المواطن وأمنه الغذائي.