محمد الترجمان: الطريق الساحلي جاهز للفتح

أكد عضو اللجنة الفرعية للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 محمد الترجمان، جاهزية الطريق الساحلي للفتح، مبينا أنه تم تقديم تقرير بذلك من اللجان الفرعية بالمنطقتين الشرقية والغربية.

وأشار الترجمان في حديث لـ “وكالة نوفا” الإيطالية، أمس الخميس، إلى أن لجنة الترتيبات الأمنية تعمل مع اللجنة الرئيسية لدراسة تأمين الطريق على أكمل وجه، وهذا يتطلب وقتا وتنسيقا، حسب قوله.

وقال الترجمان، بحسب ما نقلت الوكالة، إن غرفة عمليات سرت والجفرة تشترط لفتح الطريق إخراج المرتزقة، مبينا أنه سينفذ بتنسيق رسمي بين اللجنة العسكرية والحكومة والمراقبين الدوليين، مع المطالبة بدعم دولي أكبر لتحقيق ذلك.

وأوضح المسؤول العسكري أن أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب الحرب من علي جانبي الطريق الساحلي قد اكتملت ضمن المرحلة الأولى، وسيتم خلال المرحلة الثانية مسح شامل لإزالة كل العوائق، وفق ما نقلت وكالة نوفا.