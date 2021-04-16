تيكا التركية تقدم سيارة نقل أدوية لمركز الإسعافات الأولية لمدينة غدامس

ليبيا – قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) أمس الخميس سيارة نقل أدوية لمركز الإسعافات الأولية لمدينة غدامس.

غياث الدين قره تبه منسق أعمال تيكا في طرابلس وفي كلمة خلال مراسم تسليم السيارة قال: إن مدينة غدامس كانت بحاجة ملحة لسيارة نقل أدوية.

وأكد أن تيكا قدمت سيارة مجهزة بالكامل، لضمان نقل الأدوية في ظروف ملائمة، مبينًا أن تبرع تيكا يساهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين تركيا وليبيا.

بدوره أشار مدير صحة غدامس حبيب بشير لوكالة “الأناضول” التركية إلى المسافة الطويلة بين المدينة مع العاصمة طرابلس.

وأوضح أنه نظرًا لبعد المسافة بين طرابلس وغدامس، فمن المهم نقل الأدوية دون فسادها أو فقدان خصائصها، خاصة في الطقس الحار.

وأكد بشير أن غدامس عانت لسنوات طويلة من هذه المعضلة، مشددًا على حاجة المدينة إلى سيارة نقل أدوية.

وأعرب في هذا الإطار عن شكره لتركيا ومسؤولي الوكالة التركية على تبرعهم بالسيارة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية