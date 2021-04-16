دي مايو: إلغاء الاتفاقية الليبية التركية أمر يقرره الليبيون  

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية الإيطالية، لويجي دي مايو، إن الاتفاقية الموقعة بين طرابلس وأنقرة بشأن ترسيم الحدود البحرية الليبية-التركية المشتركة، هي تفاهم ثنائي بين الجانبين.

وتابع دي مايو في تصريحات لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، أن إمكانية إلغاء الاتفاقية الليبية التركية من عدمها، أمر يقرره الليبيون وهم من يجب أن يتحدث عنه.

وأضاف أنه من المثير للاهتمام أن الليبيين استقبلوا اليونانيين الذين يفتحون سفارتهم في طرابلس، وأن هذا السيناريو فريد من نوعه ويقدم فرصًا لا تتكرر على حد تعبيره.