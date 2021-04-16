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المرصد السوري: عملية عودة مرتزقة تركيا في ليبيا متوقفة رغم الاتفاقات والمناشدات والمطالبات

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا والمتواجدين في ليبيا يعمدون إلى دفع رشوة للأطباء بغية تزوير تقارير طبية تمكنهم من العودة إلى سورية في ظل الإيقاف المتواصل لعودتهم.

المرصد السوري وفي تقرير نشره عبر موقعه الرسمي قال:” إن بعض المقاتلين لجأو إلى الحيلة هذه والتي سبق وطُبقت وعادت دفعة كاملة بهذه الطريقة حينها، إلا أن الآن عاد عبر الحيلة هذا قلة قليلة وبأعداد فردية ليس عبر مجموعات”.

وأضاف :” لا تزال عملية عودة المرتزقة متوقفة على الرغم من الاتفاقات والمناشدات والمطالبات”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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