مختار: التقارب المصري التركي قد يؤدي إلى حالة من الاستقرار ويمكن الليبيين من ترتيب أولوياتهم

ليبيا – قال رئيس الكتلة الوطنية بمجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار العضو بالمؤتمر العام منذ عام 2012 إن ليبيا تتأثر سلبًا وإيجابًا بعلاقات الدول المهتمة بالشأن الليبي فيما بينها، وأن مصر وتركيا في المقام الأول في هذا الشأن.

مختار وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس، أوضح أن مصر ممثل حقيقي للجانب العربي في الشرق الأوسط، وكذلك على المستوى الدولي، في حين أن تركيا تربطها بليبيا علاقات العمل والتعاون.

ورأى أن هذا التقارب يمكن أن يسهم في إنهاء الاستقطاب، ويؤدي إلى حالة من الاستقرار، تمكن الليبيين من ترتيب أولوياتهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية