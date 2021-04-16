مفوض الأمم المتحدة يطالب بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا

ليبيا – رأى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن من الضروري الاستمرار بالعمل في ليبيا حتى يتم إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين بشكل تدريجي، التي يتم الإبلاغ فيها عن أعمال عنف وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان.

غراندي وخلال مؤتمر صحفي بمناسبة زيارته لإيطاليا وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية قال: “إنه حسب بياناتنا، لا يزال هناك حوالي 4000 محتجز في المراكز الرسمية، يقدر أن ربعهم على الأقل من المهاجرين واللاجئين”.

وأكد المفوض الأممي أنه من المهم لا سيما من خلال وجود وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مواصلة العمل على استقرار أوضاع الأشخاص الذين يغادرون مراكز الاحتجاز، حتى لا يقعوا ضحايا للمتاجرين والمجرمين مجددًا.