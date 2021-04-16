الخارجية اليونانية: حكومة الوحدة تعهدت باستئناف المفاوضات مع بلادنا لترسيم الحدود البحرية

ليبيا – قال نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة تعهدت باستئناف المفاوضات مع اليونان لترسيم الحدود البحرية ما يمثل حقيقة مهمة.

وجاءت تصريحات فارفيتسيوتيس بعد لقاء وكيل وزارة الخارجية الإيطالية للشؤون الأوروبية فينشنزو أميندولا بقصر كيجي مقر الحكومة، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية، ردًا على سؤال حول طلب اليونان من طرابلس إلغاء مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا، بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية.

وتطرق فارفيتسيوتيس إلى زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى طرابلس في الـ7 من شهر أبريل، وزيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى إلى أثينا أمس الأول.

وأضاف فارفيتسيوتيس: إن ما خرج من هذه المناقشات هو أن السلطات الليبية ورئيس الوزراء والرئيس أوعزوا إلى وزراؤهم من أجل استئناف المفاوضات مع اليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية، وهو أمر مهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية