العميد بوغريس: لا عذر لأي كان بعدم تسجيل مركبته وتركيب لوحات لها في مدة الشهر المجاني

ليبيا – قال رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي العميد عبد الباسط بوغريس إنه لا عذر لأي كان بعدم تسجيل مركبته وتركيب لوحات لها في مدة الشهر المجاني.

العميد بوغريس، وفي تصريحات خص بها قناة “ليبيا الحدث” اليوم الجمعة أضاف: “وفق الاتفاق، فإنه بعد مكرمة سيدي القائد العام أضحى لا عذر لأي كان بعدم تسجيل مركبته وتركيب لوحات لها في مده الشهر المجاني”.

وشدد على أن الغرفة الأمنية ستقوم تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موضحًا أن الإجراء هو حجز أي مركبة مخالفة وتدوين مخالفة للسائق، ولن يفرج عن المركبة إلا بتسجيلها.

بوغريس اختتم تصريحه بالقول: “كما أن تعتيم زجاج المركبة يعد مخالفًا بإضافة تغيير جوهري بالمركبة، وستطبق عقوبة الحجز ودفع قيمة المخالفة”.