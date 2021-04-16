نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على الساحل الليبي ليوم الجمعة

طرابلس 16 أبريل 2012 (وال)- نشرة الصيـد البحري المتوقعة على الساحل ليوم الجمعة، وفقًا للنشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

التحذير: ريح شرش نشط إلى قوى هذه الليلة على ساحل الخمس ومصراتة، ويكون شرقي إلى شلوق هذا اليوم ويوم الغد على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق تتراوح سرعته ما بين (25-35) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء قليلة السحب إلى مُغطاة جزئيًا تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط رخات من المطر على ساحل مصراتة وسرت والريح شلوق إلى شرقي يتحول تدريجيا إلى شرش سـرعتــه ما بين (05– 20) عقدة تصل هذه الليلة إلى (25) عقدة على ساحل الخمس ومصراته، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00–2.25) متر والبحر قليل الاضطراب بشكل عام ويكون خفيف الموج هذه الليلة على ساحل سرت ودرجة حرارة سطح البحر (1618-) مدرجة مئوية والرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب انتشار الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط رخات من المطر على ساحل الجبل الأخضر، والريح شرقي إلى شلوق بوجه عام يتحول يوم الغد إلى شرش على ساحل الخليج سرعتــه ما بين (10– 20) عقدة على ساحل الخليج بينما تتراوح ما بين (10-30) عقدة على باقي الساحل تصل يوم الغد إلى (35) عقدة على ساحل شحات، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.50) متر يصل إلى(2.50) متر على ساحل شحات والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر(1618-) درجة مئوية والرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب انتشار الأتربة. (وال- طرابلس) ر ت

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