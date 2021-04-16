حكومة الوحدة الوطنية تدعو “السائح” لتقديم متطلبات الانتخابات

طلب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة، من رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح موافاة مجلس الوزراء باحتياجات المفوضية لإتمام عملية إجراء الانتخابات.

وأشار جمعة إلى أن الطلب جاء بناء على تعليمات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تقضي بضرورة التواصل مع المفوضية لتوفير الإمكانات لها.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال لقاء مع السائح، الشهر الماضي، على أنه سيقدم الدعم الكامل للمفوضية حتى تستطيع إنجاز عملية الانتخابات في موعدها المقرر بحلول نهاية هذا العام.

وأكد الدبيبة على أهمية فتح قنوات الحوار مع الجهات المختصة بالإطار الدستوري؛ بغرض إيجاد الآليات القانونية اللازمة حتى تستطيع المفوضية تحقيق الهدف وإنجاز المهمة المتمثلة في إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.