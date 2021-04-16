نقص الوقود بمناطق سرت وهراوة والنوفلية وبن جواد وراس لانوف وصولا إلى السدرة

تشهد المناطق الواقعة من سرت غربا مرورا بمناطق سلطان والنوفلية وهراوة وبن جواد والعقيلة والسدرة شرقا منذ أمس الخميس، نقصا في الوقود، ما اضطر محطات التوزيع الواقعة على الطريق الساحلي إلى الإقفال.

وقالت مصادر متطابقة بسرت لـ«بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن منطقة سرت وحدها تعانى من أزمة الوقود منذ أكثر من عام ونصف تقريبا، بخلاف أزمة نقص الوقود التي تعانى منها مناطق سلطان والنوفلية وهراوة وبن جواد وراس لانوف والسدرة وبشر.

وأوضحت المصادر أنه لوحظ اليوم الجمعة وقوف سيارات المواطنين في طوابير بمحطات بن جواد وراس لانوف شرق سرت.

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