الدبيبة لـ”وزير الدفاع الروسي”: نحتاج لبناء جسور التعاون بين بلدينا

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع «عبد الحميد دبيبة»، مباحثات مع وزير الدفاع الروسي الجنرال «سيرغي شويغو».

وذكرت حكومة الوحدة الوطنية في بيان طالعته “الساعة 24″، أن اللقاء الذي جرى اليوم الجمعة، حضره رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول «محمد الحداد».

وقال الدبيبة خلال اللقاء، “إن ليبيا تتوقع فتح صفحة جديدة للعلاقات مع روسيا، وإن علاقاتنا مع روسيا لها بعد تاريخي وثيق”، مؤكدًا الالتزام بدعمها.

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية: “ما نحتاجه إعطاء دفعة جديدة لهذا التعاون، لبناء جسور تعاون بين بلدينا”.

وعبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن تقديره للدعم الذي قدمته روسيا الاتحادية ورئيسها «فلاديمير بوتين»، خلال مؤتمري برلين وموسكو.

من جانبه، عبر وزير الدفاع الروسي عن ثقته بقدرة الشعب الليبي التغلب على الأزمة التي يمر بها، مؤكدًا أن بلاده قد بذلت جهودًا جادة للوصول إلى تسوية سياسية لوقف الاعمال القتالية في ليبيا.

وأعرب «شويغو»، عن تطلع بلاده لاستعادة التعاون العسكري من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.