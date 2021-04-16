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أردوغان يدعو “الناتو” لدعم حكومة الوحدة في ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حلف شمال الأطلسي “ناتو”، إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية.

وتأتي دعوة أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع أمين عام “الناتو” ينس ستولتنبرغ، الجمعة، وفق دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، نقلا عن وكالة الأناضول التركية.

وبحث الرئيس التركي وأمين عام “الناتو”، التطورات في ملفات بحر إيجة وشرق المتوسط وليبيا وأفغانستان، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكّد أردوغان، لأمين عام الناتو، ضرورة تقديم الدعم للحكومة الليبية الجديدة في مجالي الدفاع والأمن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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