«مكافحة الأمراض»: فرع سوق الجمعة جاهز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، جاهزية فرع سوق الجمعة التامة لاستقبال المواطنين للتطعيم ضد فيروس كورونا وذلك حسب ترتيب منظومة التسجيل الالكتروني للتطعيم.

أضاف “المركز” في بيان، اليوم الجمعة، أنه للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، بادر بالتسجيل في منظومة التطعيم على الرابط التالي: https://www.eservices.ly

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد دبيبة»، السبت الماضي، انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» من مقر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسوق الجمعة، بتلقيه أول جرعة من اللقاح، رفقة عدد من الوزراء في الحكومة

وطالب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالتحفظ على شحنات لقاح كورونا بالمخازن وعدم التصرف فيها أو البدء في عمليات التطعيم إلا بعد انتهاء الأعمال الرقابية، وإصدار شهادة الإفراج الجمركي النهائي، مخليا مسؤوليته عز خرق الإجراءات المعمول بها.

ورد مدير إدارة التطعيمات عبد الباسط سميو، في تصريحات صحفية، مؤكدا أن اللقاحات موجودة في المخازن المعتمدة ولن يشرعوا في توزيعها قبل صدور التقرير النهائي من مركز الرقابة على الأدوية.

وأوضح أن التطعيمات بدأت بشكل رمزي عبر تطعيم مسؤولين حتى يعطوا الثقة للمواطنين.