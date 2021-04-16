حمودة: لم يصدر قرار بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار

نفى المتحدث باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” الأنباء عن إعادة تشكيل مجلس الأمناء لمؤسسة الاستثمار.

وقال حمودة في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية، رصدتها “الساعة 24” أنه لم يصدر قرار بذلك بعد.

وكانت مواقع إخبارية قالت إنه تقرر إعادة تشكيل مجلس الأمناء بالمؤسسة الليبية للاستثمار من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، وذلك برئاسة وعضوية وزراء من الحكومة وشخصينْ مستقلين، وأن انعقاد المجلس خلال المدة القريبة القادمة.

وفي وقت سابق، أصدر ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، السجل التجاري لشركة المصرف الليبي الخارجي، برأسمال 8.700 مليار دولار، برئاسة محمد علي الضراط.

وفاجأ الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من مجلس النواب، الليبيين الأحد قبل الماضي، بإعادة تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الخارجي، واختياره محمد علي الضراط رئيساً للجنة الجديدة.

وجاء هذا في قرار الكبير رقم 31 لسنة 2021، والذي كلف خلاله خالد عمرو القنصل نائبا لرئيس اللجنة التي تضم كلا من أحمد عبد ربه العبار عضواً، وأحمد المنتصر الميهوب عضوا، ومصطفى محمد المانع عضوا، وعثمان محمد عبد القادر عضوا، وخالد خليفة حسين طاهر الحاسي عضوا.