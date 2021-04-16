مفوض أممي: يجب إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا

قال فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، إنه يجب الاستمرار بالعمل في ليبيا حتى يتم بشكل تدريجي إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين التي يتم فيها الإبلاغ عن أعمال عنف.

وبحسب وكالة “إيكي” الإيطالية، أضاف غراندي، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة زيارته لإيطاليا: “حسب بياناتنا، لا يزال هناك حوالي 4000 محتجز في المراكز الرسمية، يقدر أن ربعهم على الأقل من المهاجرين واللاجئين”.

وتابع غراندي : “من المهم، لا سيما من خلال وجود وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مواصلة العمل على استقرار أوضاع الأشخاص الذين يغادرون مراكز الاحتجاز، حتى لا يقعوا ضحايا للمتاجرين والمجرمين مجددا”.