«اللواء 444»: اقتحمنا مقرّات تابعة لمجموعات مسلحة لا تأتمر بأوامر الدّولة

قال ما يعرف بـ”اللواء 444 قتال”، الذى يقوده محمود حمزة القيادي السابق بمليشيا “قوة الردع الخاصة” التابعة لداخلية فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض السابق في حكومة الوفاق المنصرمة، إن قوات تابعه له اقتحمت، اليوم، مقرّات عدّة تابعة لمجموعات مسلحة لا تأتمر بأوامر الدّولة.

وأضاف “اللواء 444 قتال”، إن العمليات التي يقوم بها تأتي ضمن خططه المستمرّة لفرض الأمن وحفظ الاستقرار.

ولفت اللواء، إلى أن هذه المقرات كانت في منطقة صلاح الدين والسّدرة، موضحا أنه تمّت مصادرة كميّات من الذخائر والأسلحة التي كانت بحوزة هذه المجموعات.