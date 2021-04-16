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قرار مجلس الأمن يوافق على إرسال فريق مدني لمراقبة وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نص قرار مجلس الأمن الذي تم التصويت عليه الجمعة بالإجماع على الموافقة على مقترح الأمين العام بشأن إرسال فريق مدني لمراقبة وقف إطلاق النار، وأن تقوم البعثة الأممية بدعم اللجنة العسكرية المشتركة وآلية المراقبة ونشر المراقبين، مع إمكانية تقديم الدول والمنظمات الإقليمية الدعم بتوفير مراقبين فرديين وموارد عينية أو مالية بإشراف حصري من الأمم المتحدة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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