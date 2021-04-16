الرئاسي يرحب بقرار مجلس الأمن ويطالب الحكومة بتهيئة السبل لإجراء الانتخابات

رحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وحث المجلس الرئاسي في بيان له السلطات التشريعية في البلاد على تهيئة كافة السبل لدعم عمل الحكومة لإجراء الانتخابات العامة في موعدها، واعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول إلى اتفاق على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي.

كما وطالب الحكومة بالعمل على تحسين الأداء الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها.

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