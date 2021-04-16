السايح يبحث التعاون الانتخابي مع دول الاتحاد الأفريقي

التقى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أمس، كلا من سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمبيلو امبونغوم جول، وسفير بوركينا فاسو، أبراهام تراوري، وسفير جمهورية غانا، أدوتي انام، والقائم بأعمال سفارة السودان، عثمان البشير.

اللقاء الذي جمعهم في ديوان مجلس المفوضية، بحث سبل التعاون في المجال الانتخابي بين الإدارات الانتخابية في دول الاتحاد الأفريقي، والاطلاع على تحضيرات المفوضية لانتخابات ديسمبر القادم، إضافة إلى مناقشة آليات المشاركة في المراقبة الدولية على الانتخابات، بما يضفي عليها مزيدا من مستويات الثقة والنزاهة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا