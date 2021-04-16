أستاذ علوم سياسية يحذر من تلبية طلب اليونان بشأن الحدود البحرية مع ليبيا 

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حذر أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الليبية مالك أبوشهيوة من تلبية الطلب اليوناني بالبدء الفوري في مفاوضات لتحديد الحدود البحرية بين ليبيا واليونان.

وقال أبوشهيوة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :“في ظل المرحلة الانتقالية المحددة وفي ظل الهشاشة والضعف وعدم اكتمال البنية المؤسسية للحكومة سيشجع دول الجوار الجغرافي لفتح ملف الحدود البحرية والبرية”.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية :“ملف تحديد الحدود من المستحيل حله إلا بالتنازل عن حقوقنا، وإذا قام من في السلطة بذلك سيدينهم أبنائهم وأحفادهم وكل الأجيال القادمة بأن سياساتهم العشوائية أدت إلى التفريط في حقوقنا”.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أعلن اليومين الماضيين عن اتفاق ليبي يوناني على إجراء محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس في بيان عقب لقاءه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي :”إنهما اتفقا على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا فورا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية”.

وأضاف أن اليونان تسعى إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، التي توترت بسبب توقيع حكومة الوفاق اتفاق الحدود البحرية عام 2019 مع تركيا التي تتنازع مع اليونان على السيادة على مناطق بالبحر المتوسط.