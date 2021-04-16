باشاغا: قرار مجلس الأمن حول الانتخابات جاء استجابة للأصوات المحلية

عبر وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، عن تأييده قرار مجلس الأمن الصادر اليوم، والذي يدعم اعتماد خارطة الطريق، والالتزام بموعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، مضيفا «قرار اليوم هو استجابة للأصوات المحلية المطالبة بالانتخابات».

ولفت باشاغا، في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن «القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن يعد تذكيرا هاما باحترام اتفاق وقف إطلاق النار»، مؤكدا أن الشعب الليبي يحتاج إلى انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

ننشر نص قرار مجلس الأمن بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بليبيا

وتابع «يجب أن نبقي أعيننا مفتوحة وأصواتنا عالية من أجل ممارسة حقوقنا من خلال اختيار مندوبنا في ديسمبر».

فيما أكد أنه «يجب على جميع القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة #ليبيا»، موجها الشكر لوحدة المراقبة الجديدة التابعة للأمم المتحدة التي ستراقب ذلك.

وشدد على ضرورة تعزيز استقلال ليبيا وسيادتها.

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