التصويت بالإجماع على قرار يؤكد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم بالاجماع قرارا يخص ليبيا، حيث أكد القرار على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر، وبذلك يكون مجلس الأمن قد حسم مسألة الانتخابات، والمطالب المنادية بانتخابات برلمانية دون رئاسية.
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قناة ليبيا
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