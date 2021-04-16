ليبيا الان

التصويت بالإجماع على قرار يؤكد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم بالاجماع قرارا يخص ليبيا، حيث أكد القرار على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر، وبذلك يكون مجلس الأمن قد حسم مسألة الانتخابات، والمطالب المنادية بانتخابات برلمانية دون رئاسية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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