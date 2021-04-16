باشاغا يدعو جميع القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة ليبيا

وصف وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، القرار الذي صوّت عليه مجلس الأمن الدولي، حول مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، بالتذكير الهام القرار باحترام اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

ودعا باشاغا، في سلسلة تغريدات له على تويتر، جميع القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة ليبيا، وأعرب عن شكره لوحدة المراقبة الجديدة التابعة للأمم المتحدة.

وأعلن وزير الداخلية السابق، تأييده لقرار مجلس الأمن الذي يدعم اعتماد خارطة الطريق، والالتزام بالانتخابات التشريعية والرئاسية، مضيفا أن الشعب الليبي يحتاج إلى انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

وأضاف باشاغا، “قرار اليوم كان استجابة للأصوات المحلية المطالبة بإجراء الانتخابات والتي وصل صداها العالم. نحتاج لأن تبقى عيوننا مفتوحة وأصواتنا مرتفعة لكي نمارس حقوقنا في اختيار من يمثلنا عبر صناديق الاقتراع”.

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